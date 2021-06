Raquel Arbaje:”¡Por ti, por los tuyos, ven y vacúnate!”

- Advertisement -

- Advertisement -

Luego de sus repetidas invitaciones a inocularse, a través de mensajes en Twitter y la iniciativa viral #HazmeElCoro, Arbaje publicó un nuevo vídeo este lunes en el que informa que ya tiene su segunda dosis de vacuna y destaca el refuerzo de la prevención ante las nuevas cepas que circulan en el país.

Confieso que hoy me sentía “haragana” para ponerme la segunda dosis de la vacuna. Pero me dije no lo dejes para mañana y debes cumplir con tu deber. Amigos, estamos cansados, pero no agotados . Seamos gladiadores. Nadie con dos dosis de vacuna ha fallecido.