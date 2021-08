El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Conversamos con el Ingeniero Ramón Alburquerque

Ramón Alburquerque dijo en referencia a la locución a un año de gestión del gobierno de Luis Abinader

-Luis Abinader es mi presidente y el PRM es mi partido

-El PRM es el pensamiento de José Francisco Peña Gómez

-La salud en RD debe ser gratis para cada dominicano

-Luis debió hablar de la reforma medioambiental

-La corrupción ha estado presente en los últimos gobiernos del país, incluido el actual.

-Me estoy asegurando de que el PRM dure más de un periodo de gobierno

-El gobierno pasado compró a todo el mundo para hacer creer que todo esta bien

-Al presidente tenemos que decirle lo que no sabe

-Yo represento a las bases no a la oligarquía

-No quiero riquezas, no ando buscando eso

-Presento mi nuevo libor “Energía: Del Cosmos a los Humanos”

