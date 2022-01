Rafael Ventura “Se las Canta a la ADP” | El Show del Mediodía

El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

En el inicio de clases la Política no debe “Estar Presencial”

Rafael Ventura: ADP debe decir el porcentaje de maestro que no están vacunados ¿por qué no dar clases unos colegios que no hay brotes?, el colegio médico apoya que se den las clases, la pandemia estará con nosotros por muchos años y los muchachos no pueden seguir perdiendo clases.

¿Clases presencial o virtual? Debe existir en un consenso en beneficio de la educación. Entérate de esto y mucho más en El Show del Mediodía