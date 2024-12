Radhamés Liz impulsa al Licey a una contundente victoria sobre los Gigantes

Asimismo, el lanzador reflexionó sobre la presión de jugar para una franquicia histórica como los Tigres del Licey y la exigencia de los fanáticos

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- El veterano lanzador de los Tigres del Licey Radhamés Liz fue pieza clave en la contundente victoria con pizarra de 8-1 de los Tigres del Licey sobre los Gigantes del Cibao este lunes, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Tras el partido, Liz habló sobre su desempeño, el apoyo que recibe del cuerpo técnico y la atmósfera que vive dentro del equipo: “Yo creo que la clave ha sido la confianza que me han dado todos los coaches. Seguimos trabajando para mejorar aún más”, expresó Liz.

Sobre su rol en el equipo, Liz resaltó la importancia de la confianza depositada en él desde el inicio de la temporada.

“Yo llegué y me dijeron: ‘Tu rol es el quinto abridor’. O sea, independientemente del año que tuve, que no fue muy positivo, me sentí acogido. Y he sentido ese apoyo desde los entrenamientos hasta ahora. Me han dado mucha confianza y creo que ese ha sido el punto más esencial para tener el resultado que estoy teniendo”, señaló.

La relación con el dirigente Gilbert Gómez fue otro punto destacado por el veterano.

“Él es el manager, pero te puedo decir que él se acerca a mi como a todos los peloteros y me siento como si tuviera un amigo. Yo creo que eso suma mucho en el resultado que estoy teniendo. Y no solamente yo, sino todos, nos sentimos muy unidos. No nos sentimos extraños con él”, afirmó.

Asimismo, el lanzador reflexionó sobre la presión de jugar para una franquicia histórica como los Tigres del Licey y la exigencia de los fanáticos.

“Aquí hay un poco más de presión con la fanaticada. Yo creo que los fanáticos son exigentes en todos lados, pero aquí se siente un poquito más. Eso te impulsa a que tengas que esforzarte y trabajar más”, concluyó.

El jugador de 41 años acumula un porcentaje de carreras limpias de 1.16, con WHIP de 0.90 y 29 ponches en 7 aperturas con el Licey en esta temporada 2024-25.