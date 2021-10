“Quise ser ejemplo para que muchos jóvenes no pierdan la esperanza”, Ortiz tras su elección al Pabellón de la Fama

Por: Noticias SIN / Color visión

La elección como inmortal del ex toletero de los Medias Rojas de Boston fue anunciada en la víspera por el presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, el doctor Dionisio Guzmán.

SANTO DOMINGO.- El Big Papi manifestó su entusiasmo tras su elección como miembro del Pabellón de la Fama del deporte dominicano donde se unirá a otras grandes figuras del deporte quisqueyano.

En una conversación exclusiva con Noticias SIN, David Ortiz dijo que está recogiendo los frutos de lo que hizo dentro y fuera del terreno de juego.

“No he sido perfecto, pero he tratado de hacer muchas cosas buenas, en otras me he equivocado, pero siempre lo he hecho con buenas intenciones” manifestó el carismático ex jugador.

“Creo que he servido de ejemplo para que muchos ‘chamaquitos’ no pierdan las esperanzas y que vean que trabajando se puede” agregó.

Ortiz, un tres veces campeón de la Serie Mundial (2004, 07 y 2013) será exaltado en el 55 Ceremonial del Pabellón de la Fama que se realizará el domingo 14 de noviembre desde las 10:00 de la mañana en el auditorio de la institución, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Sostuvo que al entrar a su primer año de elegibilidad, la escogencia de Ortiz fue una especie de trámite para el jurado responsable de su selección.

Ortiz es uno de tres peloteros profesionales a ser exaltados en la Clase 2021, tras la temprana elección de Julián Tavárez y Rafael Furcal, también ex grandes ligas.

Es además el noveno deportista escogido para ser inmortalizado en la versión de este año, que incluye a los propulsores Carlos Lamarche Rey, Nelly Manuel Doñé (fallecido), a la tenimesista chino-dominicana Nieve Xue WU, Gabriel Mercedes, José Luis Saint-Claire (f) y Miosotis Heredia, ex selecciones de taekwondo, softbol molinete y levantamiento de pesas, respectivamente.

Ortiz, nacido el 18 de noviembre de 1975 en Santo Domingo, fue un portento del bateo de largo alcance que dominó la ofensiva en la mayor parte de su carrera como jugador de liga mayor. Fue por 20 fructíferas temporadas un temible inicialista y bateador designado, sobre todo tras ser firmado por Boston el 22 de enero del 2003 y se estableció como un jugador de todos los días.

Firmado en la agencia libre internacional para los Marineros de Seattle, por el buscador de talentos, ex lanzador profesional e inmortal del deporte Ramón -Pintacora- de los Santos, David hizo su debut en 1997 con los Mellizos de Minnesota y jugó para la organización hasta la temporada del 2002.

Su carrera hacia el estrellato lo comenzó en 2003 como jugador de los Medias Rojas. Este año tendría su primera campaña de 30 jonrones (31) y un centenar de carreras impulsadas (101), además de conectar 39 doble en 128 partidos de serie regular.

En 2004 se combinó con sus compatriotas Pedro Martínez y Manny Ramírez para impulsar a los Medias Rojas a ganar su primera Serie Mundial desde 1918. Viendo acción en casi la totalidad de partidos de serie regular, Ortiz elevó su producción jonronera a 41, en impulsadas a 139, empalmó 47 dobletes y por primera vez alcanzó la aristocrática marca de .300 en su promedio de bateo (.301).

Se marchó de Las Mayores al final de la campaña del 2016 aún con facultades para seguir aportando al juego, pero siendo parte del exclusivo círculo de peloteros que han conectado 500 o más jonrones de por vida (541) y es uno de sólo seis peloteros internacionales que han conseguido este hito.

En 2408 partidos de serie regular, David consumió 8640 turnos, conectó 2472 imparables, distribuidos en 632 dobles, 541 cuadrangulares y 19 triples. Impulsó 1768 carreras, anotó 1419 y terminó con un excelente promedio de bateo de.286.

Participó en 18 series de postemporada, actuando en 85 encuentros, logró 304 turnos oficiales, pegó 88 hits, 22 dobletes, dos triples, 17 jonrones, anotó 51 vueltas, produjo 61 y su average fue de .289.

Logros individuales

Ortiz tuvo una serie de logros personales, entre los que sobresalen sus 10 apariciones al Juegos de Estrellas, su título de Jugador Más Valioso en la Serie Mundial del 2013 y un galardón de MVP en la Serie de Campeonato del 2004.

En ocho ocasiones ganó el premio Edgar Martínez como mejor bateador designado del béisbol, dos veces fue votado como ganador del premio Hank Aaron al mejor jugador ofensivo de las mayores y siete veces el Bate de Plata como el mejor designado de la liga.

El dominicano ganó el liderato de extra bases de su circuito en las temporadas del 2004, 05, 07 y 2016, con 91, 88, 88 y 87.

Posee el récord de cuadrangulares en los Medias Rojas para una temporada con 54, establecida en 2006. Durante nueve campañas conectó 30 o más jonrones y en 10 estaciones superó las 100 carreras impulsadas.

En cinco ocasiones empalmó 40 dobles (en total pasó de los 30 batazos de dos bases en 11 oportunidades), incluyendo su cifra tope de 52 en 2007 y en siete temporadas terminó con promedio de .300.

Finalmente, tres veces fue líder en vueltas producidas, con 148 en 2005, 137 en 2006 y 127 en 2016, cuando también lideró el ranking de la liga en slugging y OPS, con .620 y 1.021.

Ortiz fue un jugador importante también en la liga dominicana de béisbol invernal, donde jugó en 254 encuentros de serie regular, aún siendo un jugador súper estrella de Grandes Ligas.

En 899 visitas al plato jugando para los Leones del Escogido, David pegó 248 hits (67 dobles, tres triples y 24 jonrones), anotó 96 y produjo 164 vueltas, con promedio de .276.

Jugó en ocho series de postemporada y vio acción en nueve finales.