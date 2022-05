¿Quién es más feliz? ¿El que gana la medalla de bronce o el que gana la de plata?

- Publicidad -

¿De que depende la felicidad del ser humano? Si aplicamos la lógica absoluta o lo que llamamos el deber ser ,nos imaginamos que en un podio la alegría debe ser mayor para el que obtuvo el oro y en ese orden la segunda mayor felicidad para el que obtuvo plata y de ultimo el galardonado con bronce

Pero en la practica y basado en investigaciones científicas quienes ganan la medalla de bronce suelen reaccionar con más felicidad a su desempeño que quienes ganan la de plata, tal y como se refleja en la caricatura mostrada.

¿Como se explica este fenomeno?

La razón por la que esto ocurre puede explicarse a través de un fenómeno llamado pensamiento contrafáctico que según Peter McGraw, científico conductual de la Universidad de Colorado en Boulder, se define de la siguiente manera:

Al llevar este concepto a la practica el ganador de la medalla de plata se compara con el que gano el oro y por ende concluye que no no lo pudo lograr; en su vez el ganador de la medalla de bronce también piensan en lo que no ocurrió: no llegue en el cuarto lugar, así que gane una medalla.

En otras palabras, el pensamiento contrafáctico influye en lo satisfecho que cada atleta se siente.

Si analizamos la situación ,bajo esta teoría, al ganador de la medalla de plata, le surgen dudas sobre si hubiera entrenado mas ,quizás ganaba o si hubiera cambiado la alimentación o si no hubiera ido a la celebración ,etc pero todos estos pensamientos se tornan perniciosos y disfuncionales ya que nos traen sentimientos de culpa por eventos pasados que ya no pueden modificarse.

Otra forma de manejar estas emociones podría ser reducir las expectativas o hacerlas mas realistas y así se puede mitigar la decepción,pero el problema con eso es que las expectativas son lo que suelen motivarnos, por lo que se hace necesario un balance.

En este sentido los invitamos a reflexionar sobre las expectativas.

Lo interesante de resaltar es que verdaderamente obtener una medalla de plata en un gran logro para cualquier atleta y no hay nada ni nadie que pueda opacar semejante logro .La tarea es vivir el presente ,aprender de las experiencias ,mejorar cada día y por sobre todas las cosas disfrutar el camino.

Esta experiencia obviamente es aplicable para cualquier faceta de la vida, como ejemplo podemos analizar este fragmento de la película “El curioso caso de Benjamin Button” , en el cual el personaje interpretado por Brad Pitt explica que habría ocurrido si no se hubieran dado una serie de acontecimientos:

La clave está en reconocer que vivimos en el momento presente. Cuando nos veamos enfrascados en el pasado, debemos tener en cuenta que en ese momento tomamos la decisión que pensábamos que sería la mejor en base a la información que teníamos y en base a nuestra experiencia. Y por el contrario, cuando veamos que anticipamos el futuro debemos tener en cuenta que los escenarios que imaginamos no tienen por qué ocurrir.

En conclusión a vivir el presente ,disfrutar el camino y cada día sumar un granito de arena hacia nuestra felicidad.