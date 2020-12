Proponen aislar a quienes hayan visitado Reino Unido

POR: VLADIMIR NÚÑEZ / NOTICIAS SIN

SANTO DOMINGO.- Tras varios días de aglomeraciones y quejas de los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Las Américas por la falta de controles sanitarios en medio de la masiva llegada de dominicanos ausentes, este martes el flujo de viajeros registró una mayor aplicación de medidas contra el COVID-19.

Mientras el presidente del Colegio Médico Dominicano recomendó al gobierno mantenerse vigilante ante el desarrollo del virus en el Reino Unido y otros países.

La iniciativa gubernamental que se impuso en esta terminal aérea ha sido saludada por los viajeros dominicanos que llegaban al país con el objetivo de pasar las navidades con sus familiares.

“Es necesario, lo que están haciendo, lo están haciendo bien”, dijo Odalis Ortiz, pasajero AILA

“Ahora que entré ví que las reglas están por el libro”, aseguró Enrique Garcia, pasajero AILA

Los viajeros consideran que la ciudadanía debe cooperar con las autoridades para contener el avance de la enfermedad en la República Dominicana.

“Está bien eso porque nosotros es que tenemos que poner de nuestra parte, sino vamos a seguir en esto toda la vida, siempre hay gente que está en contra, pero esos no están bien, lo que están en contra no están bien”, explicó Rafael Soto, pasajero AILA.

“Yo he visto filas, separan una parte y otros los dejaron pasar, pero con su mascarilla y haciéndole como un escaneo en la cara”, agregó Lismari De Jesús, pasajera del AILA

Pese a las medidas que se han dispuesto para enfrentar el coronavirus, el movimiento de personas que arriba al país se mantiene, pero en menor cantidad con relación a otros años en el mismo período navideño.

Las medidas del gobierno también recibieron el respaldo del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, quien señaló que se actuó con prudencia.

“Lo más importante en lo inmediato es observar el comportamiento de esa nueva cepa en Europa, si se expande a otros países, si llega a Francia, si llega a España, si llega a Italia, entonces ya uno replantea las medidas que hay que asumir frente a esa emergencia”, explicó el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero.

Sené Caba, ex presidente del gremio médico, favorece aplicar cuarentena a los pasajeros que hayan pasado por el Reino Unido.

“Esta situación de globalidad mundial no nos va eximir de que no llegue, pero podemos retrasarlo y que el virus nos encuentre en mejores condiciones de disciplina, porque lo que tenemos hasta el momento es una población no entendió las últimas medidas” Insistió que el gobierno no debe flexibilizar las medidas sanitarias.

Los pasajeros también se mostraron de acuerdo de que las autoridades dispongan de cualquier otra iniciativa en caso de que la situación de emergencia sanitaria así lo amerite.