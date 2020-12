¿Profesor o acosador? – El Informe con Alicia Ortega

in

Por: Luz Colmenares / Color Visión

En medio de la lucha por la erradicación del matrimonio infantil, una denuncia de una supuesta relación sexual entre el profesor Abel Pérez Vilorio de 45 años y su alumna adolescente, sigue sin ser judicializada.

Los rumores en torno a la supuesta relación entre Pérez Vilorio y una adolescente del Liceo Profesor Rafael Nin Nin, en Santo Domingo Este; están suscitándose desde el año 2018. Para entonces, las autoridades de la institución educativa hicieron un llamado de atención verbal, y el docente desmintió todo rumor. Es en diciembre de 2019 cuando, la ex-esposa del docente, consigna en la institución educativa vídeos de vigilancia de la residencia que compartía con Pérez Vilorio, donde puede observarse a la joven escasamente vestida.

Aunado a estas grabaciones, las autoridades educativas corroboraron unas conversaciones vía WhatsApp entre la joven y el profesor acusado, dejando ver que esa relación era conocida por la madre de la joven.

Ante toda esta situación, el entonces director del liceo Edward Encarnación, remite un comunicado al distrito educativo de manera que las autoridades competentes tomaran acciones del caso; sin embargo, hasta ahora lo único palpable es el retiro transitorio de funciones tanto del ex director y la ex coordinadora académica de la institución por ser acusados de levantar información falsa en contra de Pérez Vilorio.

Es importante mencionar que la ADP (Asociación Dominicana de Profesores) seccional Mendoza – San Luis, a cargo de Wender García; realizó una investigación donde la madre de la joven desmiente la supuesta relación, dejando así absuelto al profesor acusado de todo señalamiento en su contra.

A criterio del ex director de la institución y la ex coordinadora, Wender García en representación de la ADP, se parcializó a favor del acusado y se reunió de manera ilegal con los docentes, abogando que su “labor como mediador era seguir trabajando para que no sea afectado el trabajo de los docentes”.

Ante las acusaciones en su contra, Pérez Vilorio mencionó que no puede dar entrevistas, sin embargo, enfatizó que los señalamientos en su contra no le parecen graves. Con respecto a las pruebas incriminatorias como los videos de seguridad, negó rotundamente haber mantenido una relación de tipo sexual con la adolescente.

