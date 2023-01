¡PRIMICIA! Olga Lara la gran cantante y hoy psicóloga en Con Jatnna

Esta noche Jatnna Tavárez con una invitada muy especial, Olga Lara con nosotros, una gran cantante de todos los tiempos.

“He tenido una vivencia muy hermosa en este canal Color Visión, he tenido una bonita vida, muy agradecida de todo lo que me ha pasado y sobre todo de esa actitud de vivir en el agradecimiento y no en la queja”

“Ya estoy por cumplir 70 años, vivo en el agradecimiento, voy a mirar que todo vivía, puedo vestir adecuadamente y lucir bien agradecida de mi capacidad de raciocinio de mi corazón, puedo acompañar a mis pacientes en sus problemáticas que me presenta, puedo escribir mis poemas, más canciones”.

Hoy en con Jatnna Olga Lara nos hará pasar un momento memorable.