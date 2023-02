¡Primicia! José Antonio Rodríguez en Con Jatnna

Un invitado muy especial, cantautor, ganador de festivales especiales , exministro de Cultura, empresario, embajador ante la UNESCO “José Antonio Rodríguez”

En esta especial entrevista José Antonio nos habla de sus triunfos, “Yo he sido un empleado público” y eso me ha encantado, los cambios se hacen desde el poder y en la política he podido generar el cambio.

José Antonio Rodríguez, el esposo, el padre, el hijo, nos cuenta su historia.

No puedes perderte esta entretenida entrevista en Con Jatnna