Primeras vacunas comienzan a llegar a RD en febrero | Hoy Mismo

Por: José Morón / Color visión

Se está anunciando que en estos días llegarán las primeras vacunas como parte del plan Covax, que es la alianza de países para la adquisición de vacunas contra la covid-19, que debieron llegar en enero, pero que está llegando ahora, explica Óscar Medina​ en Hoy Mismo​ por ColorVisión​.

Acota que “hay retrasos en todas partes del mundo, por lo que no debe atribuirse al gobierno” las fallas en ese sentido.

Yohanna Valenzuela subraya que el gobierno aún no ha iniciado una campaña informativa sobre cómo será el proceso de vacunación. Ya se hizo un anuncio de que se hará mediante los colegios electorales y el padrón de votantes, no obstante no se ha planteado la logística.

