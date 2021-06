Primera dama protagoniza polémica en Twitter con miembro del PLD

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Twitter se ha convertido en una red de desahogo para personalidades, y hoy la primera dama, Raquel Arbaje y un miembro del Comité Central del PLD, Glenn Davis, intercambiaron palabras polémicas.

El dime y direte inició cuando Arbaje publicó: “Mis amigos, si no sienten mi presencia tan activa en esta red tan especial es porque estoy enfocando ciertos proyectos concretos en favor de la niñez y del bienestar colectivo. Estoy atenta, pero hay un equipo confiable que me apoya en estos momentos. Mis disculpas”.

Luego de la post, el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana expresó: “Maneje su protagonismo excesivo Doña, recuerde que el presidente de la República es su esposo”.

Tras el comentario de Davis, la esposa del presidente, Luis Abinader, que está muy clara al respecto. “Por qué tanto odio”.

Maneje su protagonismo excesivo Doña, recuerde que el presidente de la República es su esposo. #ViernesDePopulimo https://t.co/kPYIaUf9CG — Glenn Davis Felipe Castro (@GlennDavisF) June 11, 2021

No hay espacio para el odio en mi corazón para usted, ni para nadie. Solo que se incline más al arte de la prudencia y no a la serie house of cards. https://t.co/DSk4wVYzve — Glenn Davis Felipe Castro (@GlennDavisF) June 11, 2021

Para culminar, Glenn Davis dijo que no hay espacio para el odio en su corazón para ella, ni para nadie. “Solo que se incline más al arte de la prudencia y no a la serie house of cards”.