Presidente Abinader felicita a Joel Rosario por Premio Eclipse

Por: Noticias SIN / Color visión

Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó al jinete dominicano Joel Rosario por haber ganado el Premio Eclipse al mejor jinete en Norteamérica durante el año 2021.

Rosario recibió el galardón la noche de este jueves 10 de febrero en una premiación realizada en uno de los salones del Hipódromo de Santania Park, en California, Estados Unidos, convirtiéndose en el único dominicano que ha logrado este lauro.

.@JRosarioJockey receives the 2021 Eclipse Award for Outstanding Jockey! He shares what this special recognition means to him and expresses his gratefulness to those who have supported him along the way. Congrats, Joel!



Live coverage now on @TVG. @NTRA pic.twitter.com/K7s3g4sD60