Precios de los combustibles no tendrán variación esta semana

Santo Domingo. –Los precios de todos los combustibles se mantendrán sin variación para la semana del 27 de marzo al 02 de abril.

Esto significa, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que el Gobierno absorberá una deuda de RD$ 111.3 millones para evitar transferir al ciudadano las alzas en el GLP, las gasolinas y otros combustibles.

Para la semana del 27 de marzo al 02 de abril del 2021, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

¡Más kilómetros y menos gastos! Estadísticas de #eficiencia de combustible vs. kilómetros en SEP 2020–FEB 2021 y MAR-AGO 2020. ¡10 pasos adelante! ¡Comprometidos con trabajo eficaz, eficiente y transparente por cada dominicano!#ElNuevoINAPA #10PasosAdelante #EstamosCambiando pic.twitter.com/6ZVbisvkZI — INAPA – República Dominicana (@INAPAGOB) March 25, 2021

Gasolina Premium se venderá a RD$242.10 por galón mantiene su precio.

Gasolina Regular se venderá a RD$228.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil Regular se venderá a RD$181.60 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo se venderá a RD$197.50 por galón mantiene su precio.

Avtur se venderá a RD$142.70 por galón mantiene su precio.

Kerosene se venderá a RD$168.90 por galón mantiene su precio.

Fuel Oíl #6 se venderá a RD$125.10 por galón mantiene su precio.

Fuel Oíl 1%S se venderá a RD$142.80 por galón mantiene su precio.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) se venderá a RD$128.10/gl: mantiene su precio.

Gas Natural RD$28.97 por metro cúbico, mantiene su precio.

«Aunque se ha debido asumir un alza mucho menor que en semanas anteriores, siempre superando los RD$ 300 millones, sigue latente un panorama incierto y de tendencia al incremento, tomando en consideración los primeros tres meses del año, ya que en diciembre estaba a US$ 47 el barril; en enero subió a US$ 52; y en febrero a US$ 59. Ahora en marzo, el precio promedio alcanza los US$ 63 el barril», indica la comunicación.