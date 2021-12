¿Posible acusación a Danilo Medina? ¿Qué dice la Ley? Con Alberto Fiallo | El Show del Mediodía

El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

¿Qué dice la Ley? Con Alberto Fiallo. Posible acusación al Ex-Presidente Danilo Medina

Inquietud por mención del Ex-presidente Medina en expediente Operación Anti-Pulpo

La Corte Suprema de Justicia no tiene la posibilidad de ejecutar cargos por la inmunidad que preside al ex presidente. El pudiese enviar una carta y no pedir la inmunidad y enfrentar los cargos por supuesto asistido por un defensor, abogados y todo lo que establece la ley y los derechos humanos.

