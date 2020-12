Esta Noche Mariasela. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color Visión

Continuamos con nuestra mesa y tenemos una interesante pregunta y es por que a Magalys Medina no la enviaron a prisión; «Las medidas de coerción no tienen género. El Juez José Alejandro Vargas no debió expresar que tiende a no enviar a prisión a las mujeres, es parte del análisis que se da ante las medidas de coercion» Esta Noche Mariasela

Conoce las medidas de coercion para implicados en operación antipulpo – Esta Noche Mariasela