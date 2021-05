Por primera vez se celebró el “Día del cómic gratis” en RD

Los amantes de este arte que asistieron a Galería 360 recibieron ejemplares gratis.

El comics o historietas es un arte secuencial que atrae a millones de personas alrededor del mundo. Por primera vez en República Dominicana, se celebró el “Free Comic Book Day”, una jornada durante dos días que acercó al público a este fascinante mundo.

La actividad fue realizada en Galería 360, centro comercial que junto el equipo del estudio de cómics Alpha Eve y la organización Sketchdom congregaron a un público de todas las edades que se identifican con los comics hechos en el país.

El público sentado con el debido distanciamiento físico, escuchó atentamente la charla impartida por Darwin Núñez, CEO del estudio Alpha Eve; Máximo Montero, ilustrador y colorista; Diego Colón, ilustrador; y Manuel Shoo, ilustrador y relacionista público del estudio cómics Alpha Eve; sobre las etapas que conlleva la realización de un cómic, desde la conceptualización hasta su venta.

Durante la charla estos expertos destacaron que el comics es un medio narrativo accesible y que su construcción requiere una alta habilidad creativa tanto en la parte visual como en la escritura.

Afirmaron que el comics es un arte que utiliza las imágenes como base central para contar historias y expresar emociones e ideas, que leídas de forma continua, le permite al lector recomponer un relato.

Winser Espinal, quien fue moderador de la actividad destacó que este equipo de creativos junto a centro comercial 360, se unieron con el compromiso de dar cabida a este arte; e hizo la propuesta de convertir el comics en un proyecto cultural en República Dominicana.

