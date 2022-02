Polémica: Al ministro Roberto Fulcar le han llovido las críticas por nombrar perritas con nombres de Hermanas Mirabal

Por: José Morón / Color visión

Al ministro le han llovido las críticas, al ser considerado por los varios usuarios de redes sociales como una “falta de respeto”, ponerle los nombres de las hermanas Mirabal a tres caninas.

Fulcar, publicó en su cuenta de twitter la fotografía, explicando que “Minerva”, había formado parte del opening de la actividad en la que se anunció la conversión de 79 liceos generales en politécnicos.

«Sostuve a esta perrita llamada Minerva que participó en el evento del MINERD el día de hoy. Es una cachorrita que busca familia luego de ser abandonada junto a sus dos hermanas llamadas Patria y María Teresa. El presidente curiosamente observa lo cariñosa que es Minerva», dice el mensaje junto a la fotografía publicada.

Las criticas no se hicieron esperar en las redes sociales:

Absoluta falta de respeto de Roberto Fulcar y Luis Abinader a la memoria histórica de Patria, Minerva y María Teresa.



No con todo se puede, hay límites que no deben pasarse, no solo las Mirabal, sino todas las mujeres dominicanas merecen el respeto de todos. pic.twitter.com/qwQcZjjadp