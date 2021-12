PLD no se retiró de la sesión por el Código Penal, sino por Danilo

Patricia Chirinos / Color visión

SANTO DOMINGO.- La diputada por el Partido Reformista Social Cristiano, Rafaela Alburquerque, dijo los diputados del Partido de la Liberación Dominicana no abandonaron la sesión ordinaria de este martes por el Código Penal, sino por motivo político, indignados por la mención que hizo el Ministerio Público al expresidente Danilo Medina, en el caso de corrupción Antipulpo.

«Tu me va a decir que es verdad que el PLD dique se retiró ayer dique por el Código Penal, pero ni ellos mismo se lo creen, hay Gustavito por favor cambia otra, no a mi, ¿a mamá?, ustedes se fueron porque ustedes tienen un motivo político, el cual yo se lo reconozco, yo me hubiera ido también, pero no me digas a mi que el código, qué código ¿a ti te importa el código?», resaltó Alburqueque en la entrevista central de El Despertador.

Sostuvo que la razón política que ellos tienen, todo el mundo la conoce, la familia Medina, que son sus amigos, y que ellos están pasando por una situación muy delicada.

«¿Es verdad? no lo se, ¿es mentira? no lo no se, el debido proceso es que lo determinará, ellos presentaron allá una posición en contra llamando la atención por lo de Danilo, ellos aseguran que las imputaciones y las menciones son políticas, no creo que son políticas, son situaciones que se dan coyunturales de la vida, y lo que tiene que haber un debido proceso porque estamos hartos».

Asimismo comunicó que la justicia si es independiente, y que conoce a Yeni Berenice, a Camacho y Miriam Germán, que son gentes que la respeta y que si están haciendo su trabajo.

«Porque para eso fue que lo escogieron a ellos, lo que no me gusta es el exhibicionismo, porque si tu tiene un expediente contra mi, hermana, lleve el expediente, someta y tranquenme, pero no me esté dando mucha vuelta tranquenme si me quiere trancar, no me rodee, tíreme a matar», instó.

Reiteró que no quiere hablar de Danilo porque le duele todo lo que está viviendo, y que no lo cree capaz de cogerse el florero.

«Yo ni quiero hablar de Danilo, en el fondo si es verdad todo lo que ha pasado, porque dios mio que no sea verdad, pero si todo lo que están diciendo es verdad, entonces ¿en manos de quien es que estábamos?, yo quiero creer que es mentira».

«Yo tuve mala suerte en el PLD, y yo me alegro, gracias, no más palabra, ahora es que yo veo todo lo que daban, a mi no me tocó nada de ahí».