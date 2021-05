Plan Nacional de Desarme inicia el próximo 16 de mayo

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, afirmó este lunes que a partir del 16 de este mes se iniciará el Plan Nacional de Desarme a la población civil.

Vásquez aclaró que el plan aún no se ha iniciado, contrario a como algunos creían, sino que el mismo será gradual.

“Yo no sé si quizás no se ha interpretado correctamente el plan del desarme. Este es un plan que va por parte, que va a comenzar próximamente. No hemos comenzado, nosotros estamos trabajando en la parte preparatoria. Nosotros vamos a comenzar el plan de desarme a partir del 16 de este mes, por qué no se puede hacer tampoco todo junto. Es un tema delicado”, dijo Jesús Vásquez, ministro de Interior y Policía.

Aunque Vásquez reveló la fecha en que comenzarán con el proyecto, se reservó en qué o cuáles zonas del país será.

Ministro de Interior y Policía, @ChuVasquez, presentó el contenido y alcance de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana al influencer Santiago Matías junto a su equipo y a varios artistas urbanos.#InterioryPolicíaRD pic.twitter.com/YxcAXO4MYJ — Min. de Interior y Policía (@MinInteriorRD) May 4, 2021

Las declaraciones fueron ofrecidas a su salida de la Catedral Primada de América, luego de participar en una misa donde se conmemoró el 92 aniversario de la Contraloría General de la República.