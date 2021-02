Plan de vacunación: Gobierno sigue sin presentar protocolos | 45 días más de Emergencia | Hoy Mismo

Hoy Mismo. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Hasta la fecha no existe un plan de vacunación definido o presentado con sus protocolos por parte del Gobierno, no se sabe si está definido pero no lo quieren presentar aún, o es que no existe y solo han dicho que se empleará la estructura de los colegios electorales, analizan en Hoy Mismo​ por Color Visión​.

Asimismo, informan que la Cámara de Diputados aprobó ayer una prolongación por 45 días más del Estado de Emergencia en medio de reyertas de parte de la oposición peledeísta al recordarle al actual oficialismo su posición sobre estas medidas durante la gestión de Danilo Medina.

Aprobado 45 días estado de emergencia/19 muertes, 10 ocurridas en las últimas 24 horas/Noticias SIN