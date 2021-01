Pitbull enloquece TikTok con sus bailes de «perreo»

in

Los vídeos de animales son tan adorables como divertidos, aunque algunos pueden resultar hasta grotescos. Tal es el caso del clip de este pitbull, que enloquece TikTok con sus bailes de «perreo».

Por ello, tenemos el caso de un video que se ha hecho viral en el que un perrito conquistó a millones de usuarios en TikTok por su increíble y ‘sensual’ forma de bailar perreo. Las reacciones y vistas no demoraron en llegar.

Algunos lo llaman el ‘mejor amigo del hombre’ o los catalogan de los más fieles. Los perritos ya son parte de las familias y así como el que vemos en el video, existen muchas grabaciones más de momento anécdota.

Este video se volvió popular debido al usuario @dalistotherescue y muestra a un encantador perro que, a pesar de su raza (pitbull), baile con mucho estilo y se mueve hasta el piso como cualquier joven hoy en día.

Así como muchos videos populares, este baile ya cuenta con casi un millón de likes en TikTok sacando miles de sonrisas y generando diversas reacciones en los internaturas que lo repostean e incluso, busca imitarlo.

También te puede interesar:

El gato «destapador» causa furor en TikTok

Si bien es cierto, el can no muestra la seriedad con la que lo vemos nosotros. Para él, esto es solamente un juego y no un entrenamiento de danza. Sin embargo, las risas que nos ha regalado este animal reflejan con claridad su carisma.

¿Tú conoces a algún otro perrito que baile de esta manera o que tenga talento? Lo más probables es que sí, pues el mundo está lleno de animales especiales.