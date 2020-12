Piden reubicar Mercado de Pulgas con urgencia

POR: NOTICIAS SIN / Por Héctor de la Cruz

SANTO DOMINGO.- Más de cuatro mil comerciantes del mercado de pulgas carecen de un lugar para poder trabajar, vender sus productos y generar ingresos para sus familias, cuando está a punto de comenzar el período de compras navideñas.

La propuesta de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste de reubicarlo en un solar en la calle (L) esquina Juan Ballenilla de Herrera ha generado inconformidad entre la Asociación de Industriales de ese sector y los residentes.

Tanto los empresarios como la comunidad dicen que no hay condiciones para que el mercado funcione en ese sector. En tanto que los vendedores de pacas dicen tener una logística para el buen funcionamiento.

“Nosotros estamos cien por ciento de acuerdo con que el mercado debe de estar, pero debe de estar en sitio apto para eso”. asegura Francisco Bendek, Gerente de Packsol.

Carlos Fortuna, Presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Mercado de Pulgas, explica que de ver realmente en que le molestamos donde nosotros es lo que realmente movemos la economía informal de este país.

El presidente de la Asociación de Vendedores de Mercado de Pulgas afirmó que después del inicio de la pandemia sus asociados no han podido trabajar y piden una solución ya que sus asociados están prácticamente en la quiebra.

“Y hoy recibí en mi oficina gente llorando e indigna la cosa ya ha sido una chercha ya un de allí para acá, ahora te ponemos allá, ahora te ponemos aquí y ya los vendedores nos tiene hasta aquí, ya no aguantan más”. explicó Carlos Fortuna. Presidente de la Asociación de Vendedores de Mercado de Pulgas

En tanto que la representante de los Residentes en Herrera dice que el tránsito por el lugar ya es difícil y la ubicación de ese Mercado lo agravaría advierte un posible incremento de las actividades delictivas si lo ubican allí.

Trae insalubridad

“Que el mercado de la pulga lamentablemente lo que trae es insalubridad y trae caos en la última reunión que sostuvimos con el alcalde él se comprometió frente a Carolina y a Paliza que ya no iba ahí”, aseguró Doris Peralta Representante de residentes de Herrera.

Asimismo, dice que el lugar escogido no es el ideal ya que no tiene el espacio suficiente y que por lo tanto no funciona.

En la zona de Herrera ya se determinó que hay un lugar con espacio suficiente para esos fines, se propuso el seis de Noviembre, la Circunvalación y luego el Merca de Santo Domingo donde hay espacio suficiente donde todos podían ser instalados de manera definitiva.

El representante de la Asociación de pulgas dice que ellos no pidieron salir de dónde estaban y que ya contaban con un plano que le permitiría operar en la avenida Luperón con Independencia sin causar ningún impacto negativo

Los comerciantes dijeron estar dispuestos a reunirse con los Industriales de Herrera, los moradores de ese sector y con la Alcaldía de Santo Domingo Oeste como mediadora para que se le permita trabajar por lo menos lo que resta del año en el referido lugar.