Piden que se aplique una sentencia de 4 años para el productor Raphy Pina

Por: José Morón / Color visión

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La fiscalía federal en una petición presentada este martes ante la Corte pidió una sentencia de entre 46 a 50 meses de prisión contra el productor musical Raphy Pina.

Así lo plantearon los fiscales federales María Montañez, José Ruiz y Gregory Conner en una extensa moción de 35 páginas con fuertes señalamientos sobre la conducta del productor.

Recordemos que el productor musical fue acusado por posesión ilegal de un arma de fuego modificada ilegalmente y posesión de un arma de fuego por parte de un convicto federal, ya que el productor fue declarado culpable en 2016 de fraude bancario.

Por su parte, la defensa alertó que durante el juicio la corte cometió una serie de errores que condujo al jurado a tomar prejuicio contra el imputado, considerar hechos que no fueron presentados como evidencia y coartó a Pina Nieves del derecho de presentar una defensa completa.

Asimismo, los fiscales se refirieron al caso de 2016 en el que Pina Nieves se declaró culpable por cargos de fraude bancario.

En ese sentido, los fiscales señalaron que, a sabiendas de que no podía poseer armas por haber sido una persona convicta, “no solamente poseyó dos armas de fuego y 500 municiones, sino que poseía un arma automática que no tenía derecho a tener aun cuando no fuera un convicto”.

Raphy Pina se pronunció en redes al poco tiempo de conocer su sentencia

Instagram story de Raphy Pina

El productor no perdió la oportunidad de agradecerle a todas esas personas que han estado enviándole bendiciones en este complejo proceso judicial. En especial a sus fieles fanáticos que mantienen las esperanzas puestas en que todo saldrá bien