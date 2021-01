Perrito se gana las redes con su asombroso talento para tocar piano

in

Los vídeos de mascotas mostrando sus talentos son los más vistos por los usuarios en redes sociales y YouTube. Ver perros o gatos es un pasatiempo que ha hecho más llevadera la pandemia.

Tal es el caso de un video que se ha hecho viral en el que un perrito conquistó a miles de usuarios en TikTok por su increíble ‘talento’ para tocar el piano eléctrico.

El asombroso video nos muestra lo inteligentes que pueden llegar a ser los llamados ‘mejores amigos’ de las personas.

En el video compartido en TikTok por el usuario @lola_mini_daxie podemos ver a este encantador perrito salchicha dándose vuelo con el piano eléctrico, y dentro de su asombro por generar sonido con las teclas, hasta pareciera tener un talento natural con la música y lograra formar melodías.

Aunque en realidad se trata de un juego para el can y no de un entrenamiento musical, no cabe duda de que este animal nos regaló un momento increíble con sus dones.

¿Tú conoces a algún otro perrito que disfrute de las artes y tenga talento? Lo más probables es que sí, pues el mundo está lleno de animales especiales.