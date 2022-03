Periodista Estadounidense es asesinado en Ucrania por tropas rusas

Por: José Morón / Color visión

La revista Time confirmó mediante un comunicado que el documentalista trabajaba para ellos en una historia sobre la crisis de refugiados.

Las tropas rusas asesinaron al periodista estadounidense Brent Renaud y otro reportero resultó herido en un tiroteo ocurrido en Irpin, una localidad ubicada al oeste de Kiev, en Ucrania.

La información fue confirmada por la policía de la capital ucraniana en su página de Facebook y citada por varios medios de comunicación internacionales, entre ellos el diario estadounidense The New York Times, el cual aclaró que el comunicador no estaba trabajando para ellos en el momento del suceso.

Según versiones de lo sucedido, los periodistas atacados estaban filmando a los refugiados que acababan de cruzar un puesto de control en Irpin antes de que les dispararan. Mientras que se determinó que el periodista herido es Juan Diego Herrera Aredondo, quien tiene 46 años de edad y está consciente.

Este último recibió una herida de metralla en el muslo y fue operado en el hospital infantil de Okhmatdyt, ubicado cerca de la zona del incidente.