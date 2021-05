Pepe Abreu dice que a Botello “la cabeza no le da para pensar”

in

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- El diputado Pedro Botello en la concentración del pasado sábado en el Parque Independencia en reclamo del desembolso del 30% del dinero de las AFP para los trabajadores, acusó a los sindicalistas Pepe Abreu, Gabriel del Río y Jacobo Ramos de traidores, porque según él le han dado la espalda al pueblo.

Hoy en la entrevista central de El Despertador, Abreu resaltó que la cabeza de Botello no le da para pensar en un tema, “su cabeza le da para un tema inmediato en ese estilo de lo que hizo ahí en el Parque Independencia, pero un dirigente sindical responsable no puede copiar y asumir una conducta de esa naturaleza”.

“Es simpático decirle a una persona que esté en un sistema de pensiones en que la mayoría no cree, no tiene esperanza en el, es simpático decirle a una persona, mira tu estás en un estado de situación difícil y económica yo voy a presentar un anteproyecto de ley, no para ir al fondo, sino para que en un plazo de 30 días se haga una aprobación de una modificación a esa ley para que te entreguen el 30 por ciento de tus ingresos”, explicó Abreu.

Asimismo sostuvo que hay situaciones que sí ameritan hacer devoluciones de las AFP.

“Si tu eres una persona que tiene por ejemplo en ese sistema 300 mil pesos, 400 mil pesos, que son para la pensión futura pero si tu estás en una situación de emergencia, y te dicen eso como trabajador cual es la reacción de esa persona inmediatamente, es estar de acuerdo, pero no va a pensar en un futuro”.