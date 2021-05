Peledeístas arremeten contra el Ministerio Público por Caso Coral

in

Por Rocío Quiroz / NOTICIAS SIN

SANTO DOMINGO.- Ante la expectativa de la medida de coerción a los imputados por presuntos actos de corrupción en la Operación Coral, legisladores y secretarios del PLD arremetieron en contra del Ministerio Público, al que llamaron a realizar una lucha seria.

En ese sentido se expresó el vocero de los senadores peledeístas, Iván Lorenzo, quien hizo este llamado al Ministerio Público.

Se espera que la suerte legal de los imputados en la Operación Coral se defina este lunes cuando la jueza Kenya Romero emita su fallo con relación a las medidas de coerción solicitada por los fiscales.

Al respeto, el diputado Elpidio Báez consideró que en el caso se ha violentado el debido proceso.

Además del mayor general Cáceres Silvestre, están imputados en el caso la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, sindicado como el cerebro financiero del entramado, el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien admitió su responsabilidad en los hechos e incluso ofreció detalles de cómo operó el supuesto entramado, y el sargento de la armada Alejandro Montero Cruz.

Las investigaciones también han apuntado a otros ex funcionarios del gobierno danilista como el ahora ex director del Cestur, Juan Carlos Torres Robiou y el ex presidente de la DNCD, Félix Alburquerque, aunque todavía ninguno ha sido ni detenido ni citado.

En medio de los escándalos de corrupción que envuelven a los colabores cercanos al exmandatario Medina, los peledeístas han continuado su proceso de renovación de fuerzas y este domingo eligieron a los 35 titulares de sus secretarías generales.

Las elecciones fueron realizadas en el centro de convenciones de San Souci mediante el voto electrónico, con la asistencia de la Junta Central Electoral.

Los nuevos secretarios fueron electos con una matrícula de 953 de los mil 247 miembros del Comité Central que estaban convocados a votar.

Entre los ganadores figuran varios ex ministros de gobierno como Rafael Sánchez Cárdenas, electo secretario de salud, Winston Santos, secretario de seguridad social, y el diputado Radhamés Camacho, en la secretaría de asuntos magisteriales.