Capítulo 11 | Pedro El Escamoso Lunes – Viernes 5:00PM

Pedro el escamoso, es una telenovela colombiana producida por Luis Felipe Salamanca y Dago García y transmitida ahora por Color Visión Canal 9.

Fue protagonizada por Miguel Varoni y Sandra Reyes, con la participación antagónica de Javier Gómez, Diego Ramos y Aura Helena Prada, y las actuaciones estelares de Alina Lozano, Fernando Solórzano, Jairo Camargo, Álvaro Bayona, Andrea Guzmán y Marcela Mar.

Historia

La historia de Pedro Coral Tavera no es una narración cualquiera. No es el típico galán: no es rico, no es guapo, no se viste bien, se cree buen bailarín. Es la historia de un mujeriego empedernido, un galán implacable que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz, nada más ni nada menos que de un problema de faldas.

A su llegada, Pedro, un ser “escamoso”, listo y enamoradizo, ‘tropieza’ con el amor de su vida, Paula Dávila, y en menos de 48 horas termina siendo su chofer y confidente. No sólo eso, también se transforma en el gran sustento de la familia Pacheco, integrada exclusivamente por mujeres, a quien el hombre de la casa acaba de abandonar para irse al otro mundo. Así es como Pedrito Coral Tavera encuentra el escenario perfecto para actuar y desplegar sus escamas. Crea su propio universo, plagado de grandes mentiras, pero buenas intenciones. Y, finalmente este seductor recalcitrante termina siendo la persona clave en la vida de todo ser humano que se le cruza, contagiando alegría con su ‘sonrisa de oreja a oreja’ y su particular forma de vestir, hablar y de emocionar.

Pedro el Escamoso es un tipo que cree ser el más guapo, el más atractivo, el mejor bailarín, el que todo lo sabe, es mentiroso y por si fuera poco es un mujeriego siempre aprovechando la oportunidad de conquistar a cuanta chica se atraviese por su camino. Es considerado como el Hércules Tercermundista y es famoso por su baile del pirulino y su encantadora sonrisa.