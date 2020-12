Pdte. Senado: Si se recupera dinero «robado» en gobierno anterior no recurriríamos a préstamos

in

SANTO DOMINGO.- El presidente del Senado Eduardo Estrella manifestó este martes que si se recupera el dinero supuestamente robado del gobierno pasado no fuera necesario recurrir a los préstamos para enfrentar crisis.

“Si se recupera ese dinero que se robó en la administración anterior no tuviéramos sometiendo prestamos”, reclamó el legislador durante la sesión, en donde los senadores aprobaron dos contratos de préstamos, uno por 250 millones de dólares destinado a la movilidad del transporte y seguridad vial, y otro por más de seis millones de euros para la construcción del sistema de agua potable en zonas periurbanas de la provincia Santo Domingo.

No le gustan los préstamos

“No me gustan los préstamos y nunca he querido saber de los préstamos…Yo lo que espero que con la ayuda de la justicia dominicana que en lo sucesivo no tengamos que aprobar muchos prestamos”.

El convenio de préstamo por 250 millones de dólares, destinado a la ejecución del programa de apoyo a la movilidad, transporte terrestre y seguridad vial en la República Dominicana, fue firmado entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También te puede interesar:

Abinader encabeza inauguración de Banco Centroamericano en RD

6.9 millones de Euros

El segundo contrato de préstamo ratificado en única lectura por los senadores fue firmado entre la empresa Sociedad Española de Tratamiento de Agua (SETA), y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), por seis millones 951 mil 465 euros.

El convenido está destinado a la ejecución del proyecto de construcción del sistema de agua potable en zonas periurbanas de la provincia Santo Domingo, y fue rubricado el 14 de noviembre del año 2013.