Patricia Ramírez Coco “La discapacidad no puede ser tu límite” | Con Jatnna

Esta noche en Con Jatnna presenta un nuevo episodio con una invitada especial, una gran mujer “Patricia Ramírez Coco” activista en defensa por personas con discapacidad

Aboga por la inclusión por las personas que padecen algún tipo de discapacidad que tienen todo el derecho del mundo de vivir en igualdad.

Patricia Ramírez Coco es una mujer con discapacidad física, que a los 7 años padeció de una lesión medular que le produjo un tumor, el cual no le ha permitido caminar, apoyada por su familia, que ha sido su pilar.

“Yo decidí luchar porque no quiero ser una carga, porque sé que mis padres y abuelos no estén, me di cuenta de que tengo mis brazos y que puedo trabajar y puedo ganar mi propio dinero, tener una familia, tener mi esposo, he sufrido de discriminación, he estudiado me gradué en derecho ahora trabajo en el Ayuntamiento y hoy por hoy soy una activista en pro de los discapacitados”