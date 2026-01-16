Algunas veces te encuentras en entornos tan espectaculares que puedes dudar que sean verdaderos, este es el caso del Parque Nacional Submarino La Caleta, ubicado en las inmediaciones de un antiguo asentamiento taíno dedicado a la pesca y a la agricultura.

UN FABULOSO PASEO POR EL FONDO DEL MAR.

Situado a tan sólo 20 kilómetros de Santo Domingo, la capital, este espectacular lugar se encuentra inmerso en el Parque Nacional La Caleta, declarado así en 1974 y nombrado luego como Parque Nacional submarino en 1986. Su principal razón de ser es sensibilizar a los visitantes sobre la protección y el cuidado de los ecosistemas costeros.

El parque, el primero de su tipo en República Dominicana, comprende una bahía con una superficie de casi 12 kilómetros cuadrados. Su profundidad tiene un máximo de 180 metros, con áreas dónde está apenas llega a 10 o a 50 metros, ofreciendo la más impresionante vista de arrecifes de coral, hogar de incontables especies de peces y flora marina.

Agua Cristalina los 365 días del Año, La Caleta.

LOS NAUFRAGIOS QUE LOS PECES AMAN.

No todos los naufragios son negativos para los ecosistemas marinos. En el Parque submarino La Caleta encontrarás algunos barcos hundidos, como El Limón y el Capitán Alsina, además de un barco hundido en 1984. Se trata del Hickory, asentado allí por el Grupo de Investigadores Submarinos a modo de arrecife artificial para que fuera el medio ambiente de las diferentes especies marinas típicas tales como candiles y peces luna.

Este maravilloso lugar es el centro de reunión de miles de buceadores tanto de República Dominicana como del resto del mundo lo que le ha valido ser considerado como uno de los cinco lugares preferido por buceadores de todo el Caribe.

EL LUGAR IDEAL PARA APRENDER A VALORAR Y PROTEGER LA NATURALEZA.

El Parque Nacional Submarino La Caleta es considerado un parque ecoturístico, es decir, creado para valorar el entorno natural existente, incentivando entre quienes lo visitan una actitud positiva en cuanto al respeto y protección de la naturaleza. También cuenta con una pequeña playa para quienes desean disponer de un momento de tranquilidad sin mucha compañía.

Y si desean algo más después de disfrutar del placer del buceo, puedes visitar el museo etnológico y arqueológico, creado en 1986, dónde se apreciarán una interesante colección de objetos taínos.

Como verás, mientras más conoces a República Dominicana más te sorprendes de las bellezas de su entorno y lo maravillosa que es su gente. Acércate; aquí siempre encontrarás el refugio con el que tanto sueñas.

Para septiemde de 2025 , el parque nacional submarino La Caleta, está en la fase final de un ambicioso proceso de renovación que busca devolverle su esplendor y convertirla en un punto estratégico tanto para el turismo como para el esparcimiento de los dominicanos.

Esta intervención forma parte de un plan que lleva más de dos años en ejecución y que abarca la recuperación de más de 119 mil metros cuadrados de espacio costero.

La obra incluye la construcción de senderos, nuevos accesos, zonas de esparcimiento, áreas de restaurantes y baños, destacamento de seguridad turística, iluminación completa y la restauración de murales emblemáticos que representan a diferentes países.