Para abrazar a sus nietos abuelos se disfrazan de osos polares

El covid-19 ha cambiado la forma de vivir a tal punto que mostrar afectos a familiares y amigos es una odisea. Sin embargo, la creatividad de las personas superó los límites, como estos abuelos que se disfrazaron de osos polares para poder abrazar a sus nietos.

Los creativos abuelos Barbara y Clive Walshaw, de 71 y 73 años, querían abrazara sus nietos tras nueve meses sin poder hacerlo.

Habían pensado en cenar y convivir con ellos vía Zoom, pero entonces Barbara tuvo una idea que cambió los planes.

En internet, la abuelita vio que existía la posibilidad de comprar disfraces de oso polares y pensó que así podía pasar las fiestas con sus nietos de manera segura.

Los abuelitos no dudaron en comprarlos y sorprendieron a sus nietos cuando se presentaron en su casa, en Leeds, Reino Unido, disfrazados de osos polares. Aunque algunos usuarios en redes sociales señalaron la falta de cubrebocas por parte de la pareja de la tercera edad.

Tras nueve meses, los abuelitos se pudieron reunir con sus nietos y abrazarlos.

Abuelos se disfrazaron de osos polares. Foto: @CllrWalshaw

“Queríamos tener cuidado porque si nos poníamos mal, no seríamos sólo nosotros los que se sentirían mal, los chicos se sentirían responsables de ello, y no queríamos eso”, explicó la abuelita a Daily Mail. “Pero el disfraz funcionó muy bien. Totalmente cerrado. Fue la mejor idea que creo que he tenido”.