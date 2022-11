Paloma Almonte gana los premios Latin Plus | Pamela Todo un Show

Esta noche en Pamela todo un Show se entrevista a una persona muy especial, Paloma Almonte, es un ejemplo de un trabajo paciente que le ha dado buenos frutos, hoy disfruta del éxito de su trabajo.

De Puerto Plata,de un campito llamado Camu.

“Crecí en un pueblito donde no había luz ,mi infancia fue más difícil que para otros, hasta que con mi madrastra nos mudamos a un sitio más turístico Sosua y desde allí mi vida cambio.

Luego a los 15 años me voy a Santo Domingo para estudiar en la Universidad, mi primera carrera fue Diplomacia y Relaciones Internacionales y luego hice la licenciatura en Comunicación.

“Me siento muy feliz y afortunada de haber tomado el camino largo donde he podido alcanzar mis metas, me mantengo firme haciendo lo que me gusta, manteniendo mis valores y defendiendo mi esencia, siendo yo”

“Y hoy he sido ganadora de un premio muy importante en la Ciudad de New York Los Premios Latín Plus ganadora como Comunicadora y Presentadora del Año”