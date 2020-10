Pakistán levanta la prohibición a Tiktok, que bloqueará contenidos “obscenos”

«Tiktok será desbloqueada tras las garantías de su dirección de que bloquearán todas las cuentas que repetidamente difunden contenido obsceno e inmoral», afirmó en Twitter la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA).

La PTA afirmó que Tiktok, desarrollada por la empresa china ByteDance, moderará los contenidos en su aplicación de acuerdo con las «leyes locales» paquistaníes.

Las autoridades del país asiático prohibieron la aplicación de vídeos china el pasado 9 de octubre ante las «quejas de diferentes segmentos de la sociedad contra el contenido inmoral e indecente» que supuestamente propagaba.

La aplicación cuenta con unos 14 millones de usuarios en el país asiático, según el portal de estadísticas Statista.

La India ya prohibió la red china tras un repunte de las tensiones fronterizas y el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también buscó bloquearla por razones de seguridad, una decisión que fue luego anulada por los tribunales del país.

El conservador e islámico Pakistán, literalmente el país de los puros, goza sin embargo de una sólida relación con China y la prohibición responde a otro tipo de inquietudes.

El país prohibió a principios de septiembre las aplicaciones de citas Tinder, Grindr, Tagged, Skout y SayHi.

Las autoridades paquistaníes recurren a la Ley de Delitos de Internet, aprobada por el Parlamento en 2016, para llevar a cabo estas prohibiciones, una legislación que grupos de derechos humanos aseguran que permite la censura y limita la libertad de expresión.

