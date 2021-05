Pacientes covid se quejan por falta de camas en Cedimat

“Tenemos tres horas en busca de una cama para Covid y todas están llenas”, expresó Tomás García, decepcionado luego de que no ingresaran a su pariente en la Clínica Cruz Jiminián por falta de camas en la unidad de coronavirus.

García contó que tuvieron que trasladar a la señora de 50 años en silla de ruedas desde el centro de salud pública hasta su carro para continuar buscando uno donde haya camas disponibles, aunque sea en emergencia.

“Venimos desde San Cristóbal y desde esta mañana no hemos encontrado un centro donde la puedan atender, esta situación es bastante penosa para nuestros parientes”, expresó García, angustiado.

El hombre narró que estuvo temprano en la Plaza de la Salud y en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) pero en ambos centros tampoco había espacio para ingresarla.

La queja de García se hizo tendencia en Twitter donde uno de los usuarios aclaró que fue hasta Cedimat y estaba vacío. Mientras, otro dijo que en el Hospital Pina hay camas covid disponibles.

Esto es mentira, ayer fue a Cedimat y a la Plaza de la Salud y esta vacio — que no haya "Camas Covid" es otra cosa… pero esto no es una emergencia, es un deliberado manejo. NO SE PIERDAN, NO SEAN TONTOS!!