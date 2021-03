in

A Pablo Ulloa lo quieren cancelar a pesar de ser el único que cumple con el perfil de Defensor del Pueblo, dice Óscar Medina​ quien destaca en Hoy Mismo​ por Color Visión​ que el PRM quiere imponer a Fidel Santana, a pesar de no ser “independiente”.

Yo de verdad no le entiendo, a Eddy Olivares le negaron su ingreso a la JCE porque no era “independiente”, pero ahora quieren escoger a Fidel Santana quien también está en la situación de Eddy Olivares, agregó Medina.

Acotó que “no pongamos en la ley cosas que no vamos a cumplir, no digamos cosas que no vamos a cumplir, querer una Cámara de Cuentas independientes, pero independientes de qué”.

Dany Alcántara subraya, por su parte, que al PRM se le ha dificultado aprobar al Defensor y la Cámara de Cuentas que ellos quieren en el Senado, puesto que los números no les dan y no ha podido lograr un acuerdo con la Fuerza del Pueblo.

