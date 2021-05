Ozuna le habló a los jóvenes dominicanos

El cantante se dirigió a los jóvenes para llamar su atención respecto a la necesidad de mantener y aplicar las medidas de bioseguridad y de vacunarse contra la Covid-19 “para poder salir sin máscaras” y “sin preocupaciones”

El intérprete de género urbano, Ozuna, se dirigió a sus jóvenes seguidores en República Dominicana. Lo hizo para llamar su atención sobre la necesidad de mantener y aplicar las medidas de bioseguridad y de vacunarse contra la Covid-19. El exhorto lo realizó después de una visita que se llevó a cabo en el Palacio Nacional, donde se reunió con el presidente Luis Abinader.

“Gracias a todos los jóvenes que me apoyan, les exhorto a que se vacunen, para poder nosotros hacer nuestros conciertos, para poder salir sin estas máscaras, sin preocupaciones, para poder dar el todo por el todo”, expresó el artista ante la prensa después de su encuentro con el presidente dominicano.

La reunión del cantante con el presiente se realizó a puerta cerrada, sin presencia de la prensa. Hasta ahora no ha sido notificado el motivo del cónclave. A través de sus redes sociales, el cantante compartió imágenes del encuentro.

Una trayectoria brillante

Ozuna ha trascendido como exponente de la música urbana. La revista Forbes lo ha considerado como “una de las estrellas latinas contemporáneas más grandes de la música”. Tiene cuatro récords del libro Guinness, entre ellos, el artista con la mayor cantidad de vídeos en alcanzar las 1.000 millones de visitas en YouTube, un total de siete.

Asimismo, cuenta con experiencia en el cine, al actuar en las películas “Que león” (2018) y más recientemente en “Tom y Jerry”.

Actualmente, el intérprete de éxitos como Farsante, Escápate Conmigo y Dile Que Tu Me Quieres se encuentra “feliz”. Al respecto, declaró a un conocido medio: “estoy feliz de que, al fin, Los dioses estén en la calle. Este es un álbum que queríamos trabajar desde hace unos años, pero nuestros compromisos individuales no lo habían permitido. Disfruté mucho el proceso y la experiencia de trabajar este proyecto con Anuel AA, quien, como ya saben, más que un colega, me considero un hermano”, manifestó el intérprete de “Taki Taki”.