Ortiz responde a gobernadora de Montecristi: “Al Estado se va a servir”

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) está comprometido con «terminar» con el disfrute de «las mieles del poder» entre sus compañeros porque al estado se va a servir.

Lo afirmó así la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, en un tuit la tarde de este lunes a propósito de las declaraciones de la gobernadora de Montecristi.

«El compromiso del @PRM_Oficial es terminar con el disfrute de las mieles del poder y servir a los ciudadanos. El compañero que no sirva a los ciudadanos tampoco puede servir al gobierno», tuiteó la funcionaria.

Previamente, Ortiz Bosch dijo en Palacio Nacional que «el perremeísta que no esté dispuesto a servirle al Estado tiene que saber que no puede servirle a este Gobierno».

“Me veo en la obligación de transmitir este mensaje a la provincia de Montecristi. Al poder no se va a disfrutar de las mieles del poder, se va a servir. Y el perremeísta que no esté dispuesto a servirle al Estado tiene que saber que no puede servirle a este Gobierno”, dijo a los periodistas.

Agregó que “hay conceptos importantes que corregir. Y corregir este concepto es la obligación que «éticamente» le corresponde.