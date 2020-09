Oracle oficializa el acuerdo con ByteDance para ser socios de TikTok en EEUU

«Oracle confirma la declaración del secretario (del Tesoro, Steven) Mnuchin de que es parte de la propuesta entregada por ByteDance al Departamento del Tesoro durante el fin de semana para que Oracle sea su proveedor de tecnología de confianza», apuntó la firma de Redwood Shores (California, EE.UU.) en un comunicado.

Mnuchin había concedido una entrevista previamente al canal económico CNBC en la que admitió haber recibido la propuesta y explicó que la Administración que dirige el presidente Donald Trump la revisará a lo largo de la presente semana.

«Desde nuestro punto de vista, tenemos que asegurarnos de que el código es seguro y de que los datos de los estadounidenses y sus teléfonos estarán protegidos», indicó el máximo responsable del Tesoro estadounidense.

Trump, que considera la propiedad china de TikTok una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., había dado a ByteDance un plazo que vence el 15 de septiembre para vender sus operaciones en el país a una empresa local o abandonar el país.

Con su asociación con Oracle, la opción de que TikTok se viese forzada a cerrar sus operaciones en EE.UU. quedaría en principio descartada, aunque todavía falta tanto la aprobación de la operación por parte del Gobierno estadounidense como del de China, que ya en el pasado ha mostrado su disconformidad con la presión ejercida por Trump.

La elección de Oracle no implica que vaya a producirse una venta en términos estrictos del negocio de ByteDance en EE.UU., sino que esta tendrá a Oracle como socio en el país, algo que ambas compañías consideran que satisface los requerimientos impuestos por el presidente.

TikTok, que en EE.UU. tiene más de 80 millones de usuarios, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, que se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de márketing para importantes celebridades.

