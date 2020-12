Operación Anti Pulpo – El Informe con Alicia Ortega

in

El Informe con Alicia Ortega. Transmitido por Color vision en vivo

Por: Luz Colmenares / Color Visión

La puesta en marcha de la operación Anti Pulpo ha gestado el arresto de 10 ex funcionarios de la gestión gubernamental pasada. Y es que, tras investigaciones de un grupo de fiscales encabezados por Wilson Camacho, procurador adjunto a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los mencionados ex funcionarios integran un grupo de proveedores privilegiados y testaferros, que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado periodo de gobierno.

Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magali Medina Sánchez, ambos hermanos del ex-presidente Danilo medina, Fernando Aquilino Rosa Rosa ex-presidente del Fonper, Freddy Hidalgo Núñez, ex-ministro de salud pública, Francisco Pagán, ex-director general del Oisoe; así como los ex-funcionarios y alegados testaferros Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosen Andujar, ex-contralor general de la república y Domingo Antonio Santiago Muñoz, son quienes integran la lista hasta el lunes en la tarde.

Declaraciones del comité político del PLD

El ex mandatario Danilo Medina, dirigente del mencionado comité no tardó en reaccionar: “quiero expresar mi más profunda indignación por la forma atropellante y abusiva que fueron tratados los compañeros que fueron apresados en la madrugada. Se ha tratado de vender la imagen que alrededor de la familia Medina Sánchez se ha congregado una mafia que haciendo uso de privilegios por ser presidente, han amasado fortuna; y nada más falso que eso, el que me conoce sabe que ejercimos el poder con entrega, sacrificio, transparencia y los datos están ahí”.

Las imputaciones

Tras las denuncias públicas realizadas a través de medios de comunicación, inicia la investigación en contra de quienes integrarían una asociación de malhechores, quienes, a través del tráfico de influencias, beneficiaron con pagos de miles de millones de pesos del estado dominicano a todo un entramado societario dirigido por el investigado Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del ex-presidente Medina.

Las autoridades además señalan que varios de los imputados, estaban destruyendo y ocultando evidencia, intimidando testigos y haciendo movimientos financieros orientados a ocultar estados financiero injustificados, además de realizar operaciones tendentes a esconder activos.

El ministerio público también señala violaciones a ley de declaración jurada de patrimonios y lavado de activos, entre otras imputaciones graves.

Las pruebas

Las autoridades apuntan que una de los investigados, Freddy Hidalgo, ex-ministro de salud entre 2012-2014, efectuó libramientos de pagos a favor del entramado societario de Alexis Medina, a sabiendas que infringía las normas de compras y contrataciones y que no cumplían con los servicios contratados.

Mencionan que el ex-ministro actuó en consenso con el ex-contralor general 2012- 2016 Rafael Antonio Germosen Andujar, efectuando el libramiento de pagos. De allí que, el modus operandi de Hidalgo y otros funcionarios bajo investigación, era mediante procesos de urgencia para beneficiar a ciertas compañías, mediante procesos de compras irregulares del ministerio de salud pública.

Entre las mencionadas compañías se encuentran Domedical Supply y General Medical Solution, en las cuales Alexis Medina tiene participación como accionista. Según el ministerio público, la empresa General Medical Solution tiene 9 adjudicaciones por 213.3 millones de pesos de los cuales la contraloría ha identificado libramientos por el monto de 139.3 millones.

Aseguran que, todas las maniobras fraudulentas realizadas por Hidalgo y Germosen y otros funcionarios bajo investigación, estaban destinadas a beneficiar a las empresas de Juan Medina operadas a través de sus testaferros, las cuales generaron libramientos de pagos por 70.3 millones para Domedical Supply y 129.7 millones a General Medical Solution.

