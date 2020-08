OMS lanza revisión de norma internacional que rige en casos de pandemia

El responsable de la OMS explicó que incluso antes de la pandemia de COVID-19 ya se veía que ese reglamento requería algunas modificaciones, algo que se hizo evidente con el brote de ébola que se registra en la República Democrática del Congo (RDC).

Sostuvo que uno de los problemas de esa norma es el mecanismo que establece para que haya una declaración de emergencia sanitaria internacional.

El nuevo comité será independiente de la OMS y se reunirá por primera vez el próximo 8 y 9 de septiembre.

«Hoy informé a los Estados miembros que planeo establecer ese comité de revisión del Reglamento Sanitario Internacional para que recomiende si se necesitan hacer cambios para garantizar que este poderoso instrumento sea lo más efectivo posible», explicó.

Ese reglamento forma parte del derecho internacional, su objetivo es prevenir la propagación internacional de enfermedades y 196 países (todos los miembros de la OMS) se han comprometido a respetar sus directivas.

La polémica sobre si China informó con la debida celeridad a la OMS de los primeros casos de una neumonía atípica que registraba en diciembre y que resultaron siendo un nuevo coronavirus, así como la consiguiente reacción de la OMS, están relacionadas con la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.

El comité anunciado hoy trabajará de forma paralela a un panel independiente que analiza la respuesta global que la OMS dio a la actual crisis sanitaria, particularmente en sus primeras fases.

Tedros aceptó crear ese panel en momentos en que Estados Unidos ejercía presión máxima sobre la organización, a la que acusaba de mala gestión de la pandemia y de falta de independencia frente a China, a través de acusaciones basadas en datos inexactos.

El Gobierno estadounidense retiró su financiación a la organización y ha iniciado el trámite para retirarse de la misma.

"WHO is committed to ending the #COVID19 pandemic, and to working with all countries to learn from it, and to ensure that together we build the healthier, safer, fairer world that we want"-@DrTedros