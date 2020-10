OMS busca que el clásico de los 70 “We Are Family” sea el himno anti-COVID-19

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció esta iniciativa junto a Kim Sledge, quien junto a sus hermanas Debbie, Joni y Kathy llevó esa canción al primer lugar de las listas a finales de los setenta y principios de los ochenta.

«Es la canción perfecta para que nos unamos como una familia», señaló Sledge por teleconferencia, tras subrayar que el mundo ahora necesita más que nunca «unidad y solidaridad ante un problema global».

Las aportaciones globales a la nueva versión de «We Are Family», en la que se espera que haya diversas celebridades, se utilizarán para grabar una nueva versión del clásico que se estrenará en redes sociales el próximo 9 de noviembre.

Ese día coincide con la inauguración de la asamblea anual de la OMS, consagrada a la lucha contra la COVID-19, donde la canción servirá para abrir las sesiones de debate.

Parte de los beneficios de esta iniciativa musical será donada a la OMS con el fin de contribuir a la lucha contra la pandemia, subrayó Tedros.

"I would like to thank Kim Sledge for her kind offer to donate proceeds from the sale of her special edition cover of #WeAreFamily to @thewhof. This is in support of the #COVID19 response and strengthening health services around the world"-@DrTedros pic.twitter.com/S60eiZHeeC