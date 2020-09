OMS alerta que “esta no será la última pandemia” e insta al mundo a prepararse mejor para la próxima

«Esta no será la última pandemia«, alertó el jefe de la OMS, citado por Reuters. «La historia nos enseña que los brotes y las pandemias son una realidad. Pero cuando llegue la próxima pandemia, el mundo debe estar preparado, más preparado que esta vez».

Mientras tanto, la pandemia de coronavirus ya ha infectado a más de 27 millones de personas a nivel mundial, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.). A día de hoy, el número total de contagios se sitúa en 27.152.445. Asimismo, 889.542 personas han perdido la vida a escala global, mientras que 18.157.076 se recuperaron desde el inicio del brote.

"If and when we have an effective #COVID19 vaccine, we must also use it effectively.



I will repeat again: vaccine nationalism will prolong the pandemic, not shorten it"-@DrTedros pic.twitter.com/m5DZuZU6ya