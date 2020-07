Oficial: Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 de la mano de Renault

En la segunda (2008 y 2009) sólo pudo lograr dos victorias. El objetivo de Alonso en este tercer ciclo es volver a ser campeón para igualar a su ídolo, Ayrton Senna, que logró tres títulos (1988, 1990, 1991) antes de su trágico accidente en Ímola.

Fernando Alonso dejó el ‘Gran Circo’ en 2018. Durante todo este tiempo ha demostrado que está en plena forma física. Alonso, cerca de cumplir los 39 años, ha sido capaz de ganar el Mundial de Resistencia con Toyota. Además ha conseguido dos triunfos en las míticas 24 Horas de Le Mans.

Y también añadió las 24 Horas de Daytona a su brillante palmarés. Y por si fuera poco ha intentado el asalto a la ‘Triple Corona’ corriendo en las 500 Millas de Indianápolis. De hecho, en el próximo mes de agosto tiene previsto estar por tercera vez en el famoso óvalo estadounidense. Y no hay que olvidarse que este año se ha embarcado en la aventura de correr en el Rally Dakar.

Todo esto ha convertido a Fernando Alonso en un piloto más completo. Así volverá a la F1, donde puede presumir de haber sido uno de los más grandes. No sólo por sus dos títulos (también resultó subcampeón en 2010, 2012 y 2013, y obtuvo un tercer puesto en 2007), sino por sus victorias.

Fernando Alonso es el sexto piloto con más grandes premios ganados (32) de toda la historia. Le preceden Ayrton Senna (41), Alain Prost (51), Sebastian Vettel (53), Lewis Hamilton (84) y Michael Schumacher (91). Por detrás de Alonso completan el Top Ten estas leyendas: Nigel Mansell (31), Jackie Stewart (27), Jim Clark (25) y Niki Lauda (25).

Alonso ha firmado un contrato de 2+1. Estará en un principio de 2021 a 2023. Pero ha conseguido incluir en el documento que le liga a Renault una serie de cláusulas que le podrían liberar si así lo estimase oportuno. La cifra que cobrará anualmente está entre los 10 y los 15 millones de euros.

