Obras paradas por fallas en Programa Nacional de Edificaciones Escolares

SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Roberto Fulcar y Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, informaron este martes la situación de irregularidades del Programa Nacional de Edificaciones Escolares.

Durante una rueda de prensa, Ascensión explicó que el plan de edificaciones escolares realizó 1,933 contratos.

Sostuvo que esos centros educativos ya terminados se encuentran en diferentes procesos financieros, técnicos o legales, como resultado que superan el umbral del 25% para adenda contemplada en la Ley 340-06.

En ese contexto, 1682 son escuelas 251 estancias infantiles, para un total concluido de 1,215.63 por ciento, así como también 718 paradas equivalentes a un 37%.

Sostuvo que las escuelas no tenían presupuesto definitivo, sino una base que no contemplaba otros aspectos más allá de la construcción. De igual forma, improvisación al no incluir espacios para comedores y otras modificaciones importantes.

Deuda con centros educativos

“Se sorteaban escuelas con presupuesto base sin tomar en cuenta otras características. Presupuestos contratado. De las 1,215 solo 658 han sido pagadas 34,500 millones de pesos. Se contrataron 23 MM para aumento superior al 25%”, indicó el titular de Obras Públicas.

Afirmó que en la actualidad no se la pagado a 557 centros educativos, la cantidad de 3.4 mil millones de pesos pendientes por pagar y la deuda con BanReservas por línea de crédito es de 1, 935 millones de pesos e intereses acumulados con cargo al Ministerio de Educación, por más de mil millones de pesos.

«557 escuelas terminadas y no pagadas, hay 200 planteles en proceso de pago en la Dirección Financiera o en preparación de las Adendas correspondientes en la Dirección Jurídica del MOPC. Otras 199 escuelas ya inauguradas se encuentran en proceso de fiscalización, revisión o corrección de los cierres de contratos correspondientes», dijo Deligne.

Enumeró que de estas escuelas terminadas hay 293 contratos que superan en más de un 25% el monto originalmente contratado, equivalente al 52% de las escuelas terminadas y en proceso de pago o realización de Adendas.

También expuso que hay otros 157 planteles ya inaugurados que están sometidos al proceso de levantamiento de información en campo para la elaboración del informe final de cierre por parte de las supervisiones contratadas, muchos de los cuales también superarán el 25% del monto contratado.

Señaló que fue entregado un avance a los contratistas para la construcción de obras que aún no tienen “ni siquiera el terreno donde se harán. Hay un nudo legal que ha afectado una parte de la infraestructura educativa de RD y la situación afecta a los contratistas”.

Edificaciones se heredaron de la gestión anterior

Mientras que Fulcar expresó “estamos analizando, un equipo liderado por el presidente Abinader, varias propuestas para decidir y corregir la situación a través de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones públicas. En una acción que no perjudique a los contratistas”.

También dijo “el año pasado encontramos una deuda de más de 17 mil millones de pesos y habíamos pagado 16 mil millones de pesos, actualmente existe un nudo legal con las edificaciones y construcciones que se heredó de la pasada gestión”.

Ambos ministros anunciaron que no hay posibilidad de ejecutar los pagos con más de 400 escuelas detenidas, más de 600 contratistas ingenieros afectados por esta situación y 637 planteles con la misma situación.

“Y en algunos casos está hasta por encima de un 300%, lo que ha hecho que muchos ingenieros hayan hecho reclamaciones sin entender que nosotros lo que más quisiéramos es saldar esos compromisos de pago porque creemos en la continuidad del Estado”, aseveró Fulcar.

Confirmaron que 67 casos de contratistas que se les entregó dinero sin haber identificado el terreno donde construirían los planteles educativos. El encuentro se realizó en el salón Verde del Palacio Nacional.