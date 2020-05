Nueva York supera las 25 mil muertes por coronavirus

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo apuntó este jueves que las muertes en las últimas horas se situaron en 231, marcando el sexto día consecutivo de fallecimientos por debajo de 300, y que las nuevas hospitalizaciones fueron de 607, seis más que en la jornada anterior.

Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia, reporta más de 1,2 millones de casos confirmados de COVID-19 y unos 74.000 fallecidos, de acuerdo con el recuento de la Universidad John Hopkins. El estado de Nueva York se mantiene como el gran foco del coronavirus con unos 323.000 casos confirmados.

Además, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, que lleva el recuento de casos a nivel nacional y mundial, diferente en ocasiones al de las autoridades locales, el número total de víctimas mortales en el estado de Nueva York por el nuevo coronavirus supera las 25.600.

Los datos de este centro, que acostumbra a sumar los casos sospechosos, como los fallecidos en sus domicilios sin test, difiere de los ofrecidos por el Gobierno estatal, cuyo recuento de víctimas mortales está en los 20.800.

ALIVIO ANTE DESAHUCIOS

En su rueda de prensa diaria, Cuomo anunció que se ampliará la moratoria para desahucios que aspiraba el próximo 20 de junio, hasta el 20 de agosto, para evitar que las familias afectadas por la crisis económica derivada de la expansión de la pandemia se vean en la calle.

La prórroga de desahucio, aplicada por primera vez el 20 de marzo, también se aplica a los locales comerciales, que en su mayoría tuvieron que echar el cierre a mediados de marzo, cuando las autoridades prohibieron toda actividad comercial que no fuera esencial.

Asimismo, el gobernador anunció la prohibición de imponer sobrecargas o tasas por impagos durante la vigencia de la moratoria y aseguró que también están trabajando en encontrar medidas para aliviar las presiones que puedan sufrir los dueños de apartamentos y locales comerciales por parte de los bancos.

El gobernador desveló la nueva moratoria después de hacer hincapié en la lentitud con la que desciende el número de infectados y fallecidos diarios, lo que contrasta con la rapidez que subieron estas cifras cuando se detectaron los primeros brotes.

En su comparecencia de hoy, Cuomo también mostró su preocupación por el aumento de personas con necesidades alimentarias que no pueden cubrir debido a la falta de medios e insistió en que el estado ha lanzado un programa de 25 millones de dólares para comprar comida a las granjas del norte del estado para entregarlas a las personas más necesitadas a través de los conocidos como “bancos de comida”.

En este sentido hizo hincapié en los problemas económicos que está atravesando la gobernación, que dejará de ingresar 13.500 millones de dólares por la crisis de COVID-19, e hizo un llamamiento público para contribuir a la financiación de este programa.

