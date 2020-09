Nueva York revisará vacunas que apruebe Trump por miedo a “politización”

El gobernador demócrata dijo en rueda de prensa que va a crear un equipo médico independiente encabezado por el Departamento de Salud estatal para «revisar» la efectividad y seguridad de las vacunas que apruebe la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) ya que, declaró, no tiene «confianza» en la «opinión del Gobierno federal».

«La forma en que el Gobierno federal gestiona la vacuna genera cuestiones serias sobre si el proceso se ha politizado. (…) El 54 % de los neoyorquinos dice que no se pondría la vacuna y ahora el presidente está en una disputa con la FDA, que quería hacer más riguroso» el proceso de aprobación, sostuvo Cuomo.

En ese sentido se mostró preocupado por las declaraciones de ayer de Trump, quien dijo que la Casa Blanca «podría o no» aprobar unas normas nuevas de la FDA ideadas para endurecer el proceso de aprobación de una vacuna porque, afirmó, «suenan a movimiento político».

El gobernador indicó que «Nueva York hará su propia revisión cuando el Gobierno federal acabe la suya y diga que (la vacuna) es segura. Si la vacuna es segura, habrá que decidir cómo implementarla teniendo en cuenta que serían dos dosis y somos 19,5 millones de neoyorquinos. Eso son 40 millones de dosis que se tienen que almacenar» adecuadamente, explicó.

El objetivo del gobernador es «tener el mejor programa de vacunación de EE.UU.», ya que en su opinión la gestión de la pandemia en Nueva York es un «modelo para el país», y en última instancia ser «el primer estado libre de COVID-19».

Por otra parte, Cuomo se unió a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, para pedir una investigación en el Congreso sobre la «politización de las funciones de Gobierno» de la Administración Trump «que han obstaculizado la respuesta nacional» a la pandemia.

En cuanto a la evolución, Cuomo informó de que un 1,02 % de los resultados de test obtenidos ayer fueron positivos, lo que se traduce en 955 nuevos casos hasta un total acumulado de 452.847 desde el inicio de la pandemia en marzo.

