Novel talento destruye a Amelia y Yelida sale en su defensa, eso y mucho más en un minuto de farándula

Por Fernanda de la Rosa / Color Visión

Una de las jóvenes que participa en Imaginativa TV, arremetió contra Amelia Alcántara durante el programa especial que realizó Sin Filtro Radio Show, en el marco de “la semana de la televisión dominicana”.

En ese sentido, la novel talento expresó, que para ella, Alcántara no representa un buen comunicador, debido a que no cuenta con la mejor fluidez y, además, promueve los “antivalores”.

Tras junto a su esposa, la dembowsera Yailin la más viral, reunirse con su hijo Pablito y celebrar su cumpleaños número 30, el cantante urbano Anuel AA viajó este 27 de noviembre hasta México para presentarse en el evento Coca-Cola Flow Fest, conocido también como el festival de reguetón más grande del país, que se celebra cada año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante una entrevista para la revista Vogue México, de la que es portada, la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña habló sobre su próxima participación en “Avatar: The Way of Water”, además y de las emociones que siente por ser latina, lo que define como “un modo de vida”, y asimismo, a República Dominicana como su “segunda casa”.

El rugido de los motores V8 retumbó ayer los corazones de cientos de dominicanos en el tour en vivo de deportes de motor “Monster Jam”, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La cantante dominicana Milly Quezada dijo sentirse “honradísima” por ser la artista seleccionada para la gran apertura del nuevo Teatro Lope de Vega en Santo Domingo, con los conciertos de este jueves 1 y viernes 2 de diciembre, acompañada de 11 músicos, dos coristas y dos bailarines.

El actor O Yeong-su ha sido acusado de conducta sexual inapropiada en Corea del Sur. La estrella de la popular serie Squid Game de Netflix fue acusado por una mujer de supuestamente tocarla inapropiadamente múltiples veces, reporta TMZ.