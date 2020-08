Novak Djokovic estará presente en el US Open

View this post on Instagram

I am happy to confirm that I will participate at @cincytennis and @usopen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited. See you soon New York 😃💪🏼 Drago mi je što mogu da potvrdim da ću se takmičiti na Western & Southern Open-u i US Open-u ove godine. Nije mi bilo lako da donesem odluku, pogotovo uzimajući u obzir sve prepreke i izazove, ali radujem se što ću moći ponovo da se takmičim na teniskom terenu 😃💪🏼